Жильцы челнинской многоэтажки не оценили появление во дворе знака «Парковка для инвалидов»

Жильцы одного из многоэтажных домов Набережных Челнов не согласны с появлением в их дворе знака «Парковка для инвалидов», сообщают «Челнинские известия».

Знак разместили по заявке жильца этого же дома — инвалида второй группы, но остальных не устроило выбранное место. Жильцы дома считают, что знак поставили там, где предполагается участок для разъезда машин.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожники в Набережных Челнах начали делать ямочный ремонт, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Работы ведутся с помощью специального горячего асфальта. В основном ремонтируют ямы глубиной 5 см, на их высыхание при минусовой температуре уходит около часа. В связи с этим работа ведется преимущественно ночью.