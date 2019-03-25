В Челнах начали заделывать ямы на дорогах

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Дорожники в Набережных Челнах, несмотря на погоду, уже начали делать ямочный ремонт, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Работы ведутся с помощью специального горячего асфальта.

В основном ремонтируют ямы глубиной 5 см, на ее высыхание при минусовой температуре уходит около часа. В связи с этим работа ведется преимущественно ночью.

Выявлять наиболее опасные участки дорог помогают челнинцы с помощью сервиса «Народный контроль». По их словам, плохая дорога есть на улице Шамиля Усманова и на местных проездах.

К более масштабным ремонтным работам в Челнах планируется приступить через месяц. Совсем скоро ямочный ремонт стартует и в Казани.