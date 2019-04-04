В 2018 году из России выдворили более 70 тысяч иностранцев

Фото: Роман Хасаев

По итогам 2018 года из России выдворили более 72 тыс. иностранцев, еще более 240 тыс. запрещен въезд в страну. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что третий год подряд фиксируется устойчивое сокращение количества преступлений, совершенных иностранцами в РФ. Их удельный вес в общем массиве совершенных в прошлом году преступлений составляет менее 4%.

Ранее сообщалось, что в 2018 году судебными приставами из Башкирии был выдворен 601 нелегальный мигрант.