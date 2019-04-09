Призывник из Башкирии подорвался на мине в Приморье

В Приморском крае погиб солдат-срочник, призванный из Башкирии. Он подорвался на мине, когда охранял полигон.

До увольнения в запас 21-летнему Валерию С. оставалось 55 дней, пишет ИА PrimaMedia.

О несчастном случае известно военной прокуратуре и органам следствия, добавляет издание.

По данным VL.ru, солдат проходил службу в 127-й мотострелковой дивизии, 2-м мотострелковом батальоне, 1-м взводе.

Отмечается, что 6 апреля он связался с матерью и рассказал ей, что остался на полигоне в качестве часового вместе с сослуживцем (местные жители приходят на неразминированный полигон чтобы собирать цветной металл). На следующий день после дежурства Валерий перестал выходить на связь.