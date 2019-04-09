Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.

«Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.



Трамп подчеркнул, что ЕС на протяжении многих лет пользовался преимуществами торговли с США, но скоро этому придет конец.

Ранее Трамп призвал страны Евросоюза обсудить вопросы торговли. В противном случае США будут вынуждены ввести пошлины на европейские товары, которые поступают на американский рынок.