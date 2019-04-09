Новости общества

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС

15:56, 09.04.2019
Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.

«Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что ЕС на протяжении многих лет пользовался преимуществами торговли с США, но скоро этому придет конец.

Ранее Трамп призвал страны Евросоюза обсудить вопросы торговли. В противном случае США будут вынуждены ввести пошлины на европейские товары, которые поступают на американский рынок.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров