В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья.

Отмечается, что законопроект позволит предотвратить случаи мошенничества и получения займов по чужим документам.

Помимо запрета на выдачу кредитов под залог жилья, в два раза повышается порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании — с 1,5 млн до 3 млн рублей.



Также законопроект устанавливает требование к размеру собственных средств микрокредитной компании, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Ранее Центробанк РФ предложил запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Кроме того, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, следует ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность МФО.