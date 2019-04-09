Предприниматели Татарстана с начала года получили более 600 млн рублей льготных кредитов

За первый квартал 2019 года Гарантийный фонд Министерства экономики Республики Татарстан выдал по программе льготного кредитования 600,6 миллиона рублей.

В пресс-службе Минэкономики РТ напомнили, что программа запущена в начале этого года и будет действовать до 2024 года. Средства, выделяемые для целевой поддержки, должны быть направлены на инвестиционные проекты или пополнение оборотных средств.

Ранее Минфин РФ подготовил законопроект, стимулирующий инвестиции в экономику страны. Он предполагает стабилизировать условия проектов при вложениях от 1 млрд рублей.

В этом случае предприниматели смогут заключить с властями договор, по которому 6 лет не будет меняться ставка налогов и платежей.

