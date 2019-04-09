Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесию

Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию.

«К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста», — сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она отметила, что показатель безработицы и многие другие показатели находятся на исторически низком уровне, пишет «Интерфакс».

Ранее Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 0,1 процентных пункта. В январе организация указывала цифру в 1,5%, а теперь опустила ее до 1,4%. При этом прогноз по росту ВВП РФ в 2020—2021 годах сохранен на уровне 1,8%.