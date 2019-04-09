Новости экономики

14:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесию

13:37, 09.04.2019
Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесию
Фото: cbr.ru

Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию.

«К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста», — сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она отметила, что показатель безработицы и многие другие показатели находятся на исторически низком уровне, пишет «Интерфакс».

Ранее Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 0,1 процентных пункта. В январе организация указывала цифру в 1,5%, а теперь опустила ее до 1,4%. При этом прогноз по росту ВВП РФ в 2020—2021 годах сохранен на уровне 1,8%.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров