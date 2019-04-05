Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России с 1,5% до 1,4%

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 0,1 процентных пункта. В январе организация указывала цифру в 1,5%, а теперь опустила ее до 1,4%.

«Россия имеет скромные перспективы экономического роста в 2019—2021 годах», — цитирует ТАСС доклад Всемирного банка.

При этом прогноз по росту ВВП РФ в 2020—2021 годах сохранен на уровне 1,8%.

Также организация ожидает ускорения инфляции в 2019 году на фоне повышения ставки НДС и снижения курса рубля. Однако возврат к целевым показателям ЦБ в 4% возможен уже в 2020—2021 годах, полагают эксперты.

Организация считает, что в ближайшие 3 года в России будет сокращаться уровень бедности населения благодаря росту зарплат и повышению пенсий.

«Однако у многих россиян нет официальной работы, и многие домохозяйства останутся близко к черте бедности», — отмечается в докладе.

Риски снижения роста экономики России специалисты увидели в потенциальном расширении санкций, ухудшении настроений на финансовых рынках и резком падении цен на нефть.

Рост инвестиций зависит от эффективности внедрения государственных инициатив в сфере инвестиций в инфраструктуру.

Недавний рост кредитования домохозяйств может представлять собой риск для финансовой стабильности в случае ухудшения макроэкономических условий.

Кроме увеличения количества трудоспособного населения с помощью повышения пенсионного возраста, для ускорения темпов роста России нужна реализация реформ, поддерживающих рост производительности труда, считают эксперты.

Напомним, что к 1 апреля Росстат уточнил данные по росту ВВП за 2018 год. Ведомство подсчитало, что он составил 2,3%.



