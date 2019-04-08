МЧС: в Татарстане прогнозируется активная фаза весеннего половодья

В Татарстане и еще 12 регионах России в ближайшее время ожидается развитие активной фазы весеннего половодья.

Из регионов Приволжского федерального округа, помимо РТ, активное половодье ожидается на территориях Мордовии, Удмуртии и Оренбургской области, говорится в сообщении МЧС России. Также в течение последней недели в результате весеннего половодья были подтоплены два населенных пункта в Самарской области и Башкирии.

Кроме того, сохраняется высокая вероятность отрыва льда с рыбаками, провалом людей и техники под лед на водных объектах в Татарстане, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

Напомним, в этом году в Татарстане опасный уровень воды прогнозируется на реках Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Кайбицкого, Зеленодольского, Новошешминского, Нурлатского и Чистопольского районов. В исполкоме Казани сообщили, что в городе нет угрозы паводка.