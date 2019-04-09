Арбитраж Башкирии отклонил иск о признании недействительным разделения МУЭТа

Арбитражный суд Башкирии отказался рассматривать иск внешнего управляющего уфимского муниципального управления электротранспорта (МУЭТ). Он требовал признать недействительным разделение предприятия на два.

Решение было принято еще 12 марта, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Ранее управляющий Аркадий Титов потребовал признать разделение предприятия на МУЭТ и МУП УИТ недействительным. Он считает, что мэрия Уфы незаконно передала часть имущества управления электротранспорта муниципальному предприятию.

Напомним, что внешнее управление в МУЭТ было введено еще летом 2018 года. А в марте 2019-го власти башкирской столицы уже создали АО «Уфимский электротранспорт», которое получило трамваи и троллейбусы управления.