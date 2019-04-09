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В Москве началось прощание с бывшим вице-президентом Татарстана Василием Лихачевым

11:19, 09.04.2019
В Москве началось прощание с бывшим вице-президентом Татарстана Василием Лихачевым
Фото: realnoevremya.ru

В Москве началась церемония прощания с бывшим членом ЦИК России, бывшим вице-президентом Татарстана Василием Лихачевым. Она проходит в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Как сообщает «РИА Новости», на церемонии присутствуют родственники, друзья, и коллеги Лихачева по ЦИК. В их числе и бывший председатель ЦИК России Владимир Чуров.

Напомним, что вчера бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни. Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, а гражданская панихида пройдет 10 апреля в Государственной филармонии.

ОбществоВласть Татарстан
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