В Москве началось прощание с бывшим вице-президентом Татарстана Василием Лихачевым

В Москве началась церемония прощания с бывшим членом ЦИК России, бывшим вице-президентом Татарстана Василием Лихачевым. Она проходит в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Как сообщает «РИА Новости», на церемонии присутствуют родственники, друзья, и коллеги Лихачева по ЦИК. В их числе и бывший председатель ЦИК России Владимир Чуров.

Напомним, что вчера бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни. Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, а гражданская панихида пройдет 10 апреля в Государственной филармонии.