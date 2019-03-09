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Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

19:55, 09.03.2019
Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
Фото: sergeylazarev.ru

Певец Сергей Лазарев представил песню под названием «Scream», с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.

Автором музыки стал греческий композитор Димитрис Контопулос, слов — Шарон Вон из США.

Напомним о том, что на конкурсе «Евровидение-2019» Россию представит Сергей Лазарев, стало известно в феврале.

В этом году международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев уже представлял Россию на этом конкурсе в 2016 году и занял третье место. При этом по результатам зрительского голосования он выиграл.

ОбществоКультура
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