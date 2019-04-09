Прокуроры предотвратили незаконный вывод из России более $3 миллиардов

В 2018 году Генпрокуратура предотвратила незаконный вывод из России свыше $3 млрд. О этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране.

Всего за отчетный период таможенными органами выявлено более 13 тыс. нарушений законодательства о валютном контроле. В их числе более 5,9 тыс. фактов незаконного вывода капиталов из России на сумму, превышающую 200 млрд рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» писало, что чистый отток капитала в частном секторе из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза.