Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза

Чистый отток капитала в частном секторе из России по итогам 2018 года достиг $67,5 млрд. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 2,7 раза.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило $67,5 млрд ($25,2 млрд в 2017 году). В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок в рамках бюджетного правила», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Напомним, что по итогам 2017 года чистый отток капитала из России составил $31,3 млрд, при этом он также вырос год к году в 1,6 раза.