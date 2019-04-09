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В России электронные полисы ОСАГО могут приравнять к бумажным

09:56, 09.04.2019
В России электронные полисы ОСАГО могут приравнять к бумажным
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Госдума РФ рассмотрит комплекс поправок в систему ОСАГО, согласно которым электронные полисы могут быть приравнены к бумажным.

Согласно инициативе, автовладелец сможет при отсутствии бумажного бланка страховки предъявить инспектору ДПС фотографию на мобильном телефоне или продиктовать номер документа.

Каждому договору ОСАГО будет присваиваться уникальный номер, который позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность полиса, передает «Парламентская газета».

В будущем планируется полный отказ от бумажного ОСАГА. Отмечается, что электронные документы будут защищены с помощью современных технологий.

Напомним, Минфин исключил штрафы за «пьяное» вождение из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО.

Общество
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