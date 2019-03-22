Минфин исключил штрафы за «пьяное» вождение из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

Министерство финансов России внесло поправки в законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО.

Ведомство исключило неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения как фактор влияния на стоимость цены полиса. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в законопроекте учитываются только административные правонарушения.

«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что при определении цены ОСАГО страховщики смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан стал одним из лидеров по снижению премии по ОСАГО после реформы ЦБ.