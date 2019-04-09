Генпрокуратура назвала ущерб от коррупции в 2018 году

Ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году увеличился с 39,6 до 65,7 млрд рублей. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки для Совета Федерации, которой приводит «РИА Новости».

В прошлом году прокурорам удалось добиться возмещения ущерба, изъятия имущества и наложениям ареста на сумму в 46,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 2011 года следователи добились возмещения ущерба от преступлений на 272 млрд рублей.