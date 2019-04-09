За прошлый год в РФ возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт»

По итогам 2018 года в России возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт». Об этом говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки.



Отмечается, что лишь в одном случае преступные намерения террористов были доведены до конца — в Архангельской области.

Чайка подчеркнул, что в ряде случаев действия террористов были запланированы для нанесения ущерба авторитету страны на международной арене и срыва «важнейших спортивных мероприятий», пишет «РИА Новости».

Ранее в Самарской области ликвидировали боевика, планировавшего теракт.