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Происшествия

За прошлый год в РФ возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт»

09:48, 09.04.2019
За прошлый год в РФ возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт»
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2018 года в России возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт». Об этом говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки.

Отмечается, что лишь в одном случае преступные намерения террористов были доведены до конца — в Архангельской области.

Чайка подчеркнул, что в ряде случаев действия террористов были запланированы для нанесения ущерба авторитету страны на международной арене и срыва «важнейших спортивных мероприятий», пишет «РИА Новости».

Ранее в Самарской области ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Происшествия
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