В Самарской области ликвидировали боевика, планировавшего теракт
В Самарской области в ходе спецоперации, которая прошла сегодня ночью, ликвидирован планировавший теракт бандит.
Боевик находился в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района. На предложение сложить оружие и сдаться властям злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В результате его нейтрализовали, пишет ТАСС.
Как сообщили агентству в Национальном антитеррористическом комитете, на месте спецоперации нашли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Бандит являлся сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с боевиками, находящимися за рубежом.
Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали в самарском аэропорту пособника террористов.Происшествия
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