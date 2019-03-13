Новости происшествий

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Самарской области ликвидировали боевика, планировавшего теракт

08:41, 13.03.2019
В Самарской области ликвидировали боевика, планировавшего теракт
Фото: realnoevremya.ru

В Самарской области в ходе спецоперации, которая прошла сегодня ночью, ликвидирован планировавший теракт бандит.

Боевик находился в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района. На предложение сложить оружие и сдаться властям злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В результате его нейтрализовали, пишет ТАСС.

Как сообщили агентству в Национальном антитеррористическом комитете, на месте спецоперации нашли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Бандит являлся сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с боевиками, находящимися за рубежом.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали в самарском аэропорту пособника террористов.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров