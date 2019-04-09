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В России число разводов снизилось на 3,7%

09:42, 09.04.2019
В России число разводов снизилось на 3,7%
Фото: pixabay.com

В России зафиксировано 589 тысяч разводов. Данные за 2018 год приводятся в аналитическом материале «Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС.

Согласно опубликованной статистике, число разводов снизилось на 3,7% по сравнению с 2017 годом. Количество зарегистрированных браков также уменьшилось на 12% — до 923 тысяч, передает ТАСС.

Общий коэффициент брачности составил 6,3%, что ниже показателя 2017 года на 11,3%. Коэффициент разводимости сократился на 4,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что самыми популярными именами для новорожденных в России стали Артем и София.

Общество
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