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Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

07:49, 09.04.2019
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам 2018 года объем денежных переводов в мире был рекордно высоким. Об этом говорится в отчете о миграции и развитии от Всемирного банка, в котором приводятся данные о финансовых потоках в страны с низким, средним и высоким уровнем достатка.

Так, рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — $529 млрд в 2018 году. Глобальные денежные переводы, включая потоки в страны с высоким доходом, составили $689 млрд, пишет РБК.

Ранее в апреле Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 0,1 процентных пункта. В январе организация указывала цифру в 1,5%, а теперь опустила ее до 1,4%.

ЭкономикаФинансы
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