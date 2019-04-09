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В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

07:19, 09.04.2019
В Грузии отменили выпускные экзамены в школах
Фото: pixabay.com

Парламент Грузии большинством голосов утвердил поправки в закон об отмене выпускных экзаменов.

Инициативу поддержали 80 депутатов, восемь высказались против. Изменения в вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте «Законодательного вестника Грузии», передает грузинский Первый канал.

Стоит отметить, что выпускные экзамены в школах Грузии ранее проходили в два этапа: в 11-м и 12-м классах.

Напомним, ранее в России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников.

ОбществоОбразование
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