В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии большинством голосов утвердил поправки в закон об отмене выпускных экзаменов.

Инициативу поддержали 80 депутатов, восемь высказались против. Изменения в вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте «Законодательного вестника Грузии», передает грузинский Первый канал.

Стоит отметить, что выпускные экзамены в школах Грузии ранее проходили в два этапа: в 11-м и 12-м классах.

Напомним, ранее в России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников.