В Грузии отменили выпускные экзамены в школах
Парламент Грузии большинством голосов утвердил поправки в закон об отмене выпускных экзаменов.
Инициативу поддержали 80 депутатов, восемь высказались против. Изменения в вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте «Законодательного вестника Грузии», передает грузинский Первый канал.
Стоит отметить, что выпускные экзамены в школах Грузии ранее проходили в два этапа: в 11-м и 12-м классах.
Напомним, ранее в России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников.ОбществоОбразование
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