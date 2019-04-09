Прокуратура РТ вернула дело Швецовых на допрасследование
Не пропустила в суд дело семьи бывшего вице-премьера Татарстана Владимра Швецова прокуратура РТ. Как выяснило «Реальное время», первый зампрокурора республики отказался утверждать окончательное обвинение и вернул материалы в Следком по РТ на дополнительное расследование.
Как выяснило «Реальное время», орган следствия с таким решением не согласился и обжаловал его.
Напомним, на финише предварительного следствия по делу Швецовых следователи прекратили уголовное преследование Владимира Швецова-старшего и еще двух человек, но предъявили финальное обвинение его сыну Владимиру Швецову-младшему и дочери Эллине Шайер.
Тем временем потерпевший по данному делу гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов, арестованный по уголовному делу МВД, обратился из СИЗО с открытым письмом о своих отношениях с семьей Швецовых.
«Реальное время» публикует этот документ.ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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