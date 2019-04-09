Новости общества

06:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Бразилии не исключили участия во вторжении в Венесуэлу

05:21, 09.04.2019
Власти Бразилии не исключили участия во вторжении в Венесуэлу
Фото: pixabay.com

Бразилия может участвовать в военном вторжении в Венесуэлу. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару.

По его словам, он планирует проконсультироваться по данному вопросу с парламентом Бразилии. Болсонару подчеркнул, что не допустит, чтобы «Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею».

«Сейчас Бразилия совместно с США ведет работу, которая направлена на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии», — сказал бразильский лидер в интервью радиостанции Jovem Pan.

Также он предположил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут, то в стране может вспыхнуть партизанская война.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле начался уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров