Власти Бразилии не исключили участия во вторжении в Венесуэлу

Бразилия может участвовать в военном вторжении в Венесуэлу. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару.

По его словам, он планирует проконсультироваться по данному вопросу с парламентом Бразилии. Болсонару подчеркнул, что не допустит, чтобы «Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею».

«Сейчас Бразилия совместно с США ведет работу, которая направлена на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии», — сказал бразильский лидер в интервью радиостанции Jovem Pan.

Также он предположил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут, то в стране может вспыхнуть партизанская война.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле начался уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.