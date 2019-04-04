В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо

В Венесуэле начался уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом заявил глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа в эфире телевидения.

По его словам, у Гуаидо будет право на защиту. При этом он добавил, что правосудие «примет решение на основе соответствующих доказательств».

«Он должен будет заплатить за все, что сделал. В том числе за предательство родины», — подчеркнул Серпа.

Процессом занимаются Верховный суд и генеральный прокурор, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее Хуан Гуаидо был лишен депутатской неприкосновенности. Таким образом его преследование по закону было официально санкционировано.