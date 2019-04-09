Газету «Ведомости» могут продать за 15 млн евро

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, который владеет активом в виде газеты «Ведомости», обсуждает продажу издания основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает «Коммерсантъ».

Сделка может оцениваться в 15 млн евро. Примерно такую же сумму Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году.

Напомним, ранее основатель группы компаний Reputation.Earth Арсений Катков рассказал «Реальному времени» о подкупе блогеров, отзовиков и жалобщиков, миллионных оборотах, иллюзии анонимности и чистой совести. В беседе с изданием он объяснил, почему хакеры и DDoS-еры теряют актуальность, рассказал о «белых» и «грязных» методах ремувинга и о том, как после всего этого умудряется спокойно спать по ночам.







