Путин заявил о разногласиях с Турцией по цене на газ

Среди противоречий России и Турции по-прежнему остаются цены на газ, сообщает РБК.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Путин сообщил, что Анкара и Москва продолжают спорить о том, как именно следует формировать цены на энергоносители.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей.

«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — цитирует президента России ТАСС.







