Владельцам моторных и весельных лодок не придется платить транспортный налог

Владельцам моторных и весельных лодок мощностью менее 5 лошадиных сил не придется платить транспортный налог, сообщается на официальном портале Минфина РФ.

Поправки, внесенные ранее в Налоговый кодекс, носят технический характер и не предполагают уплаты налога для этой категории транспортных средств.

Напомним, ранее в Госдуме приняли законопроект, который освобождает владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно законопроекту, налогом не станут облагать транспортное средство, розыск которого уже прекратили, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата владельцу. Факты угона и возврата автомобиля должны быть подтверждены документом, выданным МВД.



