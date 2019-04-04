Госдума решила отменить транспортный налог на угнанные автомобили

В Госдуме приняли законопроект, который освобождает владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, налогом не станут облагать транспортное средство, розыск которого уже прекратили, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата владельцу. Факты угона и возврата автомобиля должны быть подтверждены документом, выданным МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс.