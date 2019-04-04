Казанский Кремль не исключил возможности перерасчета тарифа на вывоз отходов в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана изучают вопрос о перерасчете тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА «Татар-информ».

Такое заявление Галимова сделала в рамках традиционного брифинга. Она подчеркнула, что эта тема находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Со слов Галимовой, сейчас обсуждают вариант перерасчета по тем тарифам, которые реально завышены.

Напомним, ранее сообщалось, что после старта «мусорной реформы» в Татарстане неожиданно обнаружились грубые перекосы в бюджетном регулировании «мусорных» платежей на уровне почти всех муниципалитетов. На заседании рабочего штаба по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами глава УК «ПЖКХ» Сергей Богатов заявил: договоры на вывоз ТБО с бюджетными организациями сферы образования по всей Западной зоне остаются незаключенными, так как их бюджетные лимиты ниже и не дают возможности оплачивать вывоз мусора по действующим тарифам.