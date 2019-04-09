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Синоптики прогнозируют в Татарстане потепление до +14°С

04:30, 09.04.2019
Синоптики прогнозируют в Татарстане потепление до +14°С
Фото: tatarmeteo.ru

9 апреля на территории Татарстана синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Утром местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +9°С — +14°С. Утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане и еще 12 регионах России в ближайшее время ожидается развитие активной фазы весеннего половодья. Из регионов Приволжского федерального округа, помимо РТ, активное половодье ожидается на территориях Мордовии, Удмуртии и Оренбургской области, говорится в сообщении МЧС России. Также в течение последней недели в результате весеннего половодья были подтоплены два населенных пункта в Самарской области и Башкирии.


Общество Татарстан
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