Синоптики прогнозируют в Татарстане потепление до +14°С

9 апреля на территории Татарстана синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Утром местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +9°С — +14°С. Утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане и еще 12 регионах России в ближайшее время ожидается развитие активной фазы весеннего половодья. Из регионов Приволжского федерального округа, помимо РТ, активное половодье ожидается на территориях Мордовии, Удмуртии и Оренбургской области, говорится в сообщении МЧС России. Также в течение последней недели в результате весеннего половодья были подтоплены два населенных пункта в Самарской области и Башкирии.



