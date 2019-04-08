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С 2011 года следователи добились возмещения ущерба от преступлений на 272 млрд рублей

20:40, 08.04.2019
С 2011 года следователи добились возмещения ущерба от преступлений на 272 млрд рублей
Фото: sledcom.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи СК добились возмещения ущерба на сумму более 272 млрд рублей с 2011 года, сообщает «Российская газета».

С 2011 года в суды было направлено более 785 тысяч уголовных дел, в том числе 70 тысяч дел о коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстал аферист, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Преступник обманул 34 человека, которые передали ему в общей сложности 47 млн рублей. Кроме того, еще 2,3 млн рублей он похитил у 13 человек под предлогом содействия в зачислении их родственников в различные вузы.



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