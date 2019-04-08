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В Уфе «помощник депутата» обманул граждан почти на 50 млн рублей

11:05, 08.04.2019
В Уфе «помощник депутата» обманул граждан почти на 50 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Уфе перед судом предстал аферист, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что с 2011 по 2018 год мужчина, представлявшись помощником депутата, сотрудником администрации Уфы, а также литератором, предлагал местным жителям помощь в приобретении жилья на льготных условиях.

В частности, злоумышленник обещал обеспечить участие в фактически несуществующих государственных социальных программах. Чтобы войти в доверие, он показывал людям фотографии с высокопоставленными чиновниками и рассказывал о связях в различных ведомствах.

В итоге преступник обманул 34 человека, которые передали ему в общей сложности 47 млн рублей. Еще 2,3 млн рублей он похитил у 13 человек уже под предлогом содействия в зачислении их родственников в различные вузы.

Подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

В итоге суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанет брачный аферист из Армении.

Общество Башкортостан
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