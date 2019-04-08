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Путин назвал условие ввода «Турецкого потока» до конца 2019 года

17:02, 08.04.2019
Путин назвал условие ввода «Турецкого потока» до конца 2019 года
Фото: kremlin.ru

«Нужно завершить работу по сооружению приемного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы «Турецкий поток», как договаривались, был введен в эксплуатацию до конца текущего года», — приводит слова Путина «РИА Новости».

В январе президент РТ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет готов до конца нынешнего года. По мнению российского лидера, создание нового газопровода важно для энергетической безопасности Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы.

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