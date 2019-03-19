Песошин назвал районы Татарстана с опасным уровнем воды на реках во время паводка

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рассказал, что в этом году паводок в республике может проходить по напряженному сценарию.

По его словам, в этом году опасный уровень воды прогнозируется на реках Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Кайбицкого, Зеленодольского, Новошешминского, Нурлатского и Чистопольского районов.

Кроме того, близкий к опасному уровень воды ожидается на территориях Арского, Буинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Тюлячинского и Сабинского районов, а также в городе Казани.

Песошин сообщил, что этим районам рекомендуется с конца марта перейти в режим повышенной готовности, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее кабмин Татарстана утвердил перечень из 209 пунктов республики, попадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период.