Исполком Казани: в городе нет угрозы паводка, но есть большие лужи

Спокойному прохождению сезона паводков в Казани способствовали погодные условия. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.

«Отрицательные ночные температуры и положительные дневные способствуют плавному сходу снежного покрова. По прогнозу Гидрометцетра России, такая погода сохранится в ближайшую неделю», — пояснил Тимурханов.

По его словам, по Казани за период с 7 марта по 8 апреля поступило 18 заявок о потоплении территорий частных домовладений и подвалов жилых домов. Он отметил, опасность паводковых явлений сохраняется в первую очередь в пригородах, по берегам рек Волга, Казанка, Нокса.

Фердинанд Тимурханов отчитался, что план подготовки к паводку в Казани на 2019 год выполнен на 95%, ситуация находится под контролем. В ответ руководитель исполкома Казани Денис Калинкин попросил глав районов города обратить внимание на лужи

«Пока ущерб от талого снега минимальный. Многие улицы уже практически свободны от снега. Однако есть большие лужи, доставляющие неудобства пешеходам», — отметил Денис Калинкин.

Напомним, в этом году в Татарстане опасный уровень воды прогнозируется на реках Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Кайбицкого, Зеленодольского, Новошешминского, Нурлатского и Чистопольского районов.

Еще 31 марта жители города сообщали об огромных лужах на улице Дементьева в Авиастроительном районе столицы РТ.