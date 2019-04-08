Суд изъял имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья на 10 млрд рублей в пользу государства

Красногорский суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход государства имущество экс-главы Серпуховского района области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, Шестун был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 62 млн рублей.

В январе 2019 года прокуратура сообщила об имуществе экс-главы подмосковного района на 10 млрд рублей. В список вошли 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля.