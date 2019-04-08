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Чистая прибыль КМПО в 2018 году выросла на 90%

13:26, 08.04.2019
Чистая прибыль КМПО в 2018 году выросла на 90%
Фото: пресс-служба КМПО

По итогам 2018 года чистая прибыль АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» составила 968,8 млн рублей. Это на 90% больше по сравнению с 2017 годом (509,3 млн рублей).

Выручка предприятия увеличилась на 26%, до 11,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба КМПО, в 2019 году объем реализации планируется на уровне 12,5 млрд рублей.

Ранее ожидалось, что чистая прибыль КМПО по итогам 2018 года будет на уровне 709,1 млн рублей (+39%).

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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