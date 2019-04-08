ФСБ дополнила список террористических организаций

Федеральная служба безопасности РФ включила «Сеть» в список террористических организаций.

Решение было принято на основании постановления Московского окружного военного суда от 17 января, которое вступило в силу 14 марта.

Всего в реестре числятся 30 террористических организаций.

По данным ФСБ, «террористическое сообщество «Сеть»» было создано не позже 2015 года для «свержения власти». В деле фигурируют 11 человек.

Ранее ФСБ внесла «Чистопольский джамаат» (организация запрещена в РФ) в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.