Visa намерена снизить комиссию для киосков

Международная платежная система Visa объявила о намерении снизить межбанковскую комиссию для малых торговых точек. Интерчейндж для малых магазинов и киосков составит 1%.

Такая комиссия начнет действовать с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на уведомление Visa, разосланное российским банкам.

Льготы смогут получить микропредприятия с ежегодным оборотом до 10 млн рублей. При этом оборот по картам Visa не должен превышать 3 млн рублей. При этом компании должны быть новыми клиентами сервиса (не принимать карты Visa минимум 6 месяцев перед подключением), и должны соответствовать нормам федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в России

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть комиссии за эквайринг, которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. Сейчас ее средний размер по рынку составляет 1,6–1,8% при общем размере эквайринговой комиссии 1,5–2,5%.

Ранее власти стали продвигать идею о снижении платы за эквайринг для ритейлеров. Однако банки и сами компании выступили против предложенного меморандума.



