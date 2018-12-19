В Уфе перед судом предстанет брачный аферист из Армении

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего уроженца Армении, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина познакомился с местной жительницей в социальной сети, представившись успешным бизнесменом, владеющим предприятием в строительной отрасли.

Он водил женщину в дорогие рестораны, инсценировал телефонные разговоры с депутатом Госдумы РФ. Злоумышленник заверял, что он вдовец и планирует построить отношения с потерпевшей.

После нескольких встреч лжебизнесмен сообщил ей, что в офисе его компании проводятся обыски, а на счета наложен арест. Аферист попросил одолжить ему несколько миллионов рублей якобы для дачи взятки высокопоставленным сотрудникам в полиции.

Женщина оформила кредиты и заняла у родственников 1,7 млн рублей, которые передала злоумышленнику. После получения денег мужчина сообщил, что из-за проблем с бизнесом намерен уйти из жизни, и перестал отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что преступник нигде не работает и проживает с женой в съемной квартире, рассказали в республиканской прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее 72-летняя пенсионерка из Казани перевела мошенникам 1,3 млн рублей за компенсацию биодобавок.



