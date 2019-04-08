Оборот малого бизнеса в Татарстане вырос на 32%

Аналитики подсчитали, что в 2018 году оборот малых и микропредприятий в расчете на одного работника в Татарстане составил 3,4 млн рублей. При этом рост этого показателя за год составил 32,2%.

По данным исследования «РИА Рейтинг», в республике доля работников малого бизнеса составляет 18,2% от численности рабочей силы. Их число за год выросло на 1,3%.

Лидером по доле занятости в малом бизнесе среди регионов ПФО является Нижегородская область. Там более 21% работников трудятся именно в этой сфере (увеличилось на 1,2%). Оборот на 1 человека составляет 3,1 млн рублей, что на 8,5% показателя предыдущего года.

Самый большой оборот показала Марий Эл — 3,8 млн рублей на человека. При этом рост составил только 1,9%. Доля занятых в малом бизнесе в республике снизилась на 3,5%, до 13,4%.