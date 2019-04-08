Оборот малого бизнеса в Татарстане вырос на 32%
Аналитики подсчитали, что в 2018 году оборот малых и микропредприятий в расчете на одного работника в Татарстане составил 3,4 млн рублей. При этом рост этого показателя за год составил 32,2%.
По данным исследования «РИА Рейтинг», в республике доля работников малого бизнеса составляет 18,2% от численности рабочей силы. Их число за год выросло на 1,3%.
Лидером по доле занятости в малом бизнесе среди регионов ПФО является Нижегородская область. Там более 21% работников трудятся именно в этой сфере (увеличилось на 1,2%). Оборот на 1 человека составляет 3,1 млн рублей, что на 8,5% показателя предыдущего года.
Самый большой оборот показала Марий Эл — 3,8 млн рублей на человека. При этом рост составил только 1,9%. Доля занятых в малом бизнесе в республике снизилась на 3,5%, до 13,4%.
|
Регион
|
Численность
Оборот (млн рублей)
|
Нижегородская область
|
21,2% (+1,2%)
3,1 (+8,5%)
|
Татарстан
|
18,2% (+1,3%)
3,4 (+32,2%)
|
Самарская область
|
16,8% (-2%)
3,3 (+9,6%)
|
Башкортостан
|
16,3% (-0,9%)
2,5 (+11,2%)
|
Пермский край
|
15,7% (-13,2%)
3,6 (+3,3)
|
Удмуртия
|
15,6% (-6%)
3 (+8%)
|
Кировская область
|
15,5% (-5,4%)
2,7 (+1,3%)
|
Пензенская область
|
15,3% (-6,7%)
2,7 (+1,6%)
|
Ульяновская область
|
14% (+0,17%)
3,5 (+9%)
|
Оренбургская область
|
13,4% (-2,8%)
2,3 (+21,7%)
|
Марий Эл
|
13,4% (-3,5%)
3,8 (+1,9%)
|
Чувашия
|
13% (-0,5%)
2,5 (+12%)
|
Саратовская область
|
12,9% (+3,1%)
2,8 (+5,1%)
|
Мордовия
|
10,5% (-10,3%)
2,5 (-9%)
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