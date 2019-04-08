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Оборот малого бизнеса в Татарстане вырос на 32%

09:59, 08.04.2019 1
Оборот малого бизнеса в Татарстане вырос на 32%

Аналитики подсчитали, что в 2018 году оборот малых и микропредприятий в расчете на одного работника в Татарстане составил 3,4 млн рублей. При этом рост этого показателя за год составил 32,2%.

По данным исследования «РИА Рейтинг», в республике доля работников малого бизнеса составляет 18,2% от численности рабочей силы. Их число за год выросло на 1,3%.

Лидером по доле занятости в малом бизнесе среди регионов ПФО является Нижегородская область. Там более 21% работников трудятся именно в этой сфере (увеличилось на 1,2%). Оборот на 1 человека составляет 3,1 млн рублей, что на 8,5% показателя предыдущего года.

Самый большой оборот показала Марий Эл — 3,8 млн рублей на человека. При этом рост составил только 1,9%. Доля занятых в малом бизнесе в республике снизилась на 3,5%, до 13,4%.

Регион

Численность

Оборот (млн рублей)

Нижегородская область

21,2% (+1,2%)

3,1 (+8,5%)

Татарстан

18,2% (+1,3%)

3,4 (+32,2%)

Самарская область

16,8% (-2%)

3,3 (+9,6%)

Башкортостан

16,3% (-0,9%)

2,5 (+11,2%)

Пермский край

15,7% (-13,2%)

3,6 (+3,3)

Удмуртия

15,6% (-6%)

3 (+8%)

Кировская область

15,5% (-5,4%)

2,7 (+1,3%)

Пензенская область

15,3% (-6,7%)

2,7 (+1,6%)

Ульяновская область

14% (+0,17%)

3,5 (+9%)

Оренбургская область

13,4% (-2,8%)

2,3 (+21,7%)

Марий Эл

13,4% (-3,5%)

3,8 (+1,9%)

Чувашия

13% (-0,5%)

2,5 (+12%)

Саратовская область

12,9% (+3,1%)

2,8 (+5,1%)

Мордовия

10,5% (-10,3%)

2,5 (-9%)

АналитикаБизнес БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:11
    Большие сомнения по поводу роста.......ООО и ИП еле дышат в последние 3 года.......
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