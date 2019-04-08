Доходность добровольных пенсионных программ в РФ снизилась до 4,9%

По итогам 2018 года средневзвешенная доходность НПФ составила 4,9%. По сравнению с предыдущим годом показатель упал на 0,9 процентного пункта.

Таким образом доходность по добровольным пенсионным программам незначительно превысила уровень инфляции, подчеркивает «Коммерсант».

Наивысшую доходность от инвестирования пенсионных резервов (более 7%) показали «Газфонд Пенсионные накопления» и «Газфонд».

В НПФ «Благосостояние» разнесли по счетам доход всего 4%, в НПФ «Транснефти» — 5,3%, «Нефтегарант» — 5%.

Напомним, что по данным СМИ, власти отложили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Финансовый блок правительства продвигает инициативу, но в правительстве опасаются негативной реакции общества.