Власти отложили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Причиной стало недовольство граждан пенсионной реформой.

ВЦИОМ провел опрос по заказу Администрации президента РФ. По его данным, население не доверяет изменениям в этой области, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Скорее всего закон не будет принят в этом году, несмотря на рекомендации финансового блока правительства.

Перед запуском механизма ИПК правительству нужно повысить доверие граждан к негосударственным пенсионным фондам, репутация которых пострадала после событий с рухнувшими банками, аффилированными с девелоперами.

Напомним, что соответствующую инициативу планировалось внести в правительство еще в 2017 году. Однако тогда значительно разошлись позиции Минфина и Минтруда. Ведомства не смогли договориться об автоподписке. Антон Силуанов настаивал на принципиальности этого пункта, а Максим Топилин требовал его убрать.

Лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков уже заявлял, что законопроект об ИПК вызовет в обществе недовольство не меньшее, чем пенсионная реформа.