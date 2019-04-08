Президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, Вашингтон уже сейчас готов закрыть границу и ввести необходимые пошлины.

«Мексика должна задержать всех нелегалов и не позволять им проделывать долгий путь до США», — отметил Трамп.

....Mexico must apprehend all illegals and not let them make the long march up to the United States, or we will have no other choice than to Close the Border and/or institute Tariffs. Our Country is FULL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2019 г.

Он добавил, что США и так переполнены людьми.

Напомним, ранее Трамп допустил возможность переговоров с Путиным по Венесуэле.