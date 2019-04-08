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Президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой

06:23, 08.04.2019
Президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой
Фото: kremlin.ru

Американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, Вашингтон уже сейчас готов закрыть границу и ввести необходимые пошлины.

«Мексика должна задержать всех нелегалов и не позволять им проделывать долгий путь до США», — отметил Трамп.

Он добавил, что США и так переполнены людьми.

Напомним, ранее Трамп допустил возможность переговоров с Путиным по Венесуэле.

Общество
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