В России начался сезон активности клещей

В России стартовал сезон активности клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Во всех регионах страны ведомством организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. Обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Также отмечается, что на данный момент случаев инфекционных заболеваний от укусов клещей не зарегистрировано.

Напомним, в 2018 году более 470 тысяч россиян обратились с жалобами на укусы клещей с начала сезона.