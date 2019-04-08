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В России начался сезон активности клещей

02:17, 08.04.2019
В России начался сезон активности клещей
Фото: pixabay.com

В России стартовал сезон активности клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Во всех регионах страны ведомством организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. Обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Также отмечается, что на данный момент случаев инфекционных заболеваний от укусов клещей не зарегистрировано.

Напомним, в 2018 году более 470 тысяч россиян обратились с жалобами на укусы клещей с начала сезона.

Общество
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