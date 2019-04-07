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Медведев поздравил по телефону председателя Совфеда Валентину Матвиенко с юбилеем

14:35, 07.04.2019
Медведев поздравил по телефону председателя Совфеда Валентину Матвиенко с юбилеем
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позвонил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и поздравил ее с юбилеем, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Отмечается, что ранее Медведев уже направил Матвиенко телеграмму с поздравлениями. «Талантливый и яркий политик, человек принципиальный и эрудированный, Вы всегда последовательно и аргументированно отстаиваете свою позицию, умеете брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях, которые требуют немедленных решений», — обратился к Валентине Матвиенко Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о работе с президентом России Владимиром Путиным.

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