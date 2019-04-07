Медведев поздравил по телефону председателя Совфеда Валентину Матвиенко с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позвонил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и поздравил ее с юбилеем, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Отмечается, что ранее Медведев уже направил Матвиенко телеграмму с поздравлениями. «Талантливый и яркий политик, человек принципиальный и эрудированный, Вы всегда последовательно и аргументированно отстаиваете свою позицию, умеете брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях, которые требуют немедленных решений», — обратился к Валентине Матвиенко Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о работе с президентом России Владимиром Путиным.