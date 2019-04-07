Николай Цулыгин: «Здорово, что мы выиграли и можем вернуться домой, чтобы сыграть перед нашими болельщиками»

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Наставник уфимского «Салавата Юлаева» после победы над «Авангардом» в пятом матче серии прокомментировал, как удалось одержать победу без ряда лидеров в составе, а так же похвалил весь состав своей команды.

«Очень хорошая боевая игра, настоящая игра плей-офф. Здорово, что мы выиграли и можем вернуться домой, чтобы сыграть перед нашими болельщиками. Сегодня те, кто был на льду, полностью отдавались игре, а запасные очень хорошо их поддерживали. Мы были единым целым и победили.

Большая нагрузка на первое звено? Будем надеяться, что они смогут восстановиться. После побед восстанавливаешься быстрее. А вообще на то и есть первое звено, чтобы вести команду за собой. Но сегодня им очень сильно помогали все пятерки, остальные парни сделали нисколько не меньше. Отсутствие Панина и Семенова? Мы старались придерживаться той же линии. Да, Сергиенко не играл полтора месяца, но мы с ним постоянно говорили. Говорили о том, что шанс будет. Он вышел, перетерпел, ему было тяжелее всех, — передает слова Цулыгина из Балашихи Sport24.