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В возрасте 70 лет скончалась вдова Валерия Золотухина

11:21, 07.04.2019
В возрасте 70 лет скончалась вдова Валерия Золотухина
Фото: pixabay.com

Тамара Золотухина, жена российского актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет. Об этом написала актриса Театра на Таганке Рената Сотриади на своей странице в Facebook.

Предположительно, причиной смерти Золотухиной стал рак. Время и место похорон будет объявлено в ближайшее время.

Добавим, Тамара Золотухина была второй супругой Валерия Золотухина. По профессии она была скрипачкой. Сам Золотухин ушел из жизни в 2013 году.

Напомним, ранее сообщалось, что режиссера Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Общество
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