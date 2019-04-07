В возрасте 70 лет скончалась вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена российского актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет. Об этом написала актриса Театра на Таганке Рената Сотриади на своей странице в Facebook.

Предположительно, причиной смерти Золотухиной стал рак. Время и место похорон будет объявлено в ближайшее время.

Добавим, Тамара Золотухина была второй супругой Валерия Золотухина. По профессии она была скрипачкой. Сам Золотухин ушел из жизни в 2013 году.

Напомним, ранее сообщалось, что режиссера Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.